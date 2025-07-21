Нічна атака по України: ворог запустив 450 дронів і ракет, як відпрацювала ППО

Ракетно-дронова атака по Україні

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Під час нічної атаки по Україні 21 липня російські війська застосовали 450 дронів і ракет. Сили ППО збили частину цілей, але зафіксовано і влучання 23 безпілотників у трьох локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 21 липня російські окупанти атакували Україну 450 засобами повітряного нападу. Серед них:

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426 дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Ворог запускав їх із таких напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал». Їх росіяни випустили з повітряного простору Тамбовської області;

4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

1 крилата ракета «Іскандер-К» (із Міллерово);

14 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області).

Російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок ППО збила/придушила 224 засоби повітряного нападу:

200 дронів типу Shahed;

більшість ракет збито вогневими засобами ППО, решта — ппридушена РЕБ/локаційно втраченіа (інформація щодо влучань не надходила).

Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей. Вони були локаційно втрачені, ймовірно, придушені РЕБ.

Водночас, сталося влучання 23 безпілотників утрьох локаціях. Зафіксовані також падіння збитих дронів на 12 локаціях.

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Нагадаємо, через нічну російську комбіновану атаку по Україні найбільше постраждали Київ, Івано-Франківська та Харківська області. Через ворожі удари є жертви та поранені. Ворог бив по житловій, освітній, транспортній інфраструктурі. Виникли пожежі та руйнування.

Зокрема, в Києві через російську атаку загинула людина, ще семеро осіб постраждали. Наслідки ударів зафіксовані у шести районах столиці: пожежі та пошкодження.

В Івано-Франківській області постраждали четверо людей, серед них — дитина. В регіоні через атаку спалахнула низка пожеж.