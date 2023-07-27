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Нічна атака ракетами і дронами: у ЗСУ розповіли про ворожі цілі та влучання

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Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака ракетами і дронами: у ЗСУ розповіли про ворожі цілі та влучання

Вночі 27 липня армія РФ атакувала дронами і ракетами Україну. / Фото: Associated Press

"Прильоти" сталися на Одещині.

Вночі проти четверга, 27 липня, російська окупаційна армія атакувала Україну з південно-східного напрямку ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет "Калібр" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131" з напрямку Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що російські "Калібри" атакували портову інфраструктуру Одеської області. В регіоні зафіксовані "прильоти".

Тим часом силам ППО вдалося знищити усі вісім безпілотників у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

"За минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ", - додали у ПС. 

Повітряна тривога вночі 27 липня  

Вночі в Україні у деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. У ЗСУ повідомляли, що деяким областям на півдні України загрожують ворожі безпілотники. Також повідомлялося про небезпеку ракетних ударів. 

Під час повітряної тривоги на території Хмельницької області працює ППО. Під час тривоги у регіоні лунали вибухи.

В ОК "Південь" повідомили, що росіяни вдарили по Одещині "Калібрами". Сталося влучання по портовій інфраструктурі регіону.  Внаслідок атаки було вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

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Дата публікації
Перегляди
5311
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