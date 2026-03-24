Нічна атака РФ: Ігнат пояснив, чому не вдалось збити російську балістику
Вночі росіяни намагались атакували Україну з різних напрямків.
Під час нічної атаки армія РФ запустила майже пів тисячі повітряних цілей, серед яких були різні типи ракет і БпЛА. Сили ППО знищили 390 цілей, зокрема майже всі крилаті ракети. Втім, щодо балістики результати не дуже втішні.
Про це заявив начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Сьогодні було зафіксовано чимало безпілотників, велику кількість з них було збито. Також збито усі фактично крилаті ракети. Це — 18 Х-101 та 5 "Іскандер-К". Усі крилаті ракети було перехоплено», — повідомив він.
Представник Повітряних сил наголосив, що це вже вдруге поспіль, коли завдяки спільним зусиллям протиповітряної оборони вдалось збити усі крилаті ракети. Переважно по таких цілях працює авіація, зокрема винищувачі F-16 й «Міраж».
За його словами, балістичні ракети летіли на Полтавську і Запорізьку області. Саме місто Запоріжжя суттєво постраждало від балістичного удару.
«Щодо балістики, на жаль, невтішні результати. Удар прийшовся по прифронтових територіях — це Запорізька область, Полтавська. Зрозуміло, що по балістиці працювати може система Patriot, яку ми так потребуємо масштабувати», — додав Ігнат.
Під час обстрілу цілями РФ стали об’єкти енергетики та критичної інфраструктури.
«Можливо, підприємства, які теж становлять для України важливу роль. Тому противник зазвичай ті цілі має в переліку пріоритетності», — заявив представник ПС.
Під час нічної атаки російська армія застосувала велику кількість безпілотників, які летіли з восьми різних напрямків. Ігнат каже, що окупанти мають типові маршрути, «розуміючи, де можуть бути слабкі місця».
«Противник використовує БпЛА різних типів, десятки різних типів. Звісно, основна проблема для Сил оборони — це "Шахеди", особливо небезпечні дрони з каналами управління», — підсумував Ігнат.
Атака РФ на Україну
Вночі росіяни атакували Україну балістикою, крилатими ракетами і дронами. За даними ПС, ворог запустив 426 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 25 ракет і 365 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання шести ракет та 27 дронів на 22 локаціях.
Загалом під вогнем перебувало 11 областей України. Через атаку загинуло чотири людини. Зокрема, дві жертви у Полтаві, де росіяни атакували житлову інфраструктуру.
Відомо, що через обстріл України Польща та її союзники піднімали в небо військову авіацію. Втім, наголосили польські військові, ці операції мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору Польщі.