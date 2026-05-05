Нічна атака РФ: Ігнат пояснив, чому вдалось збити лише одну балістичну ракету

Вночі проти вівторка, 5 травня, армія Російської Федерації атакувала Україну 11 балістичними ракетами. Втім, перехопити вдалося лише одну із них.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

З його слів, російська окупаційна армія запускала ракети з різних напрямків. Загарбники завдали ракетних ударів по чотирьох різних регіонах. Таким чином, пояснив Ігнат, росіяни розосередили у такий спосіб свої засоби ураження.

«Ворог атакував балістикою. Цього разу чимала кількість — 11 балістичних ракет. На жаль, є влучання. Вісім влучань у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Полтавській областях», — розповів Ігнат.

З його слів, «лише одну ракету вдалося перехопити». Окрім того, дві ракети не дісталися своїх цілей.

Силам ППО вдалося збити/перехопити 149 із 164 дронів. Зокрема, БпЛА імітатори, які хоч сильної загрози не становлять, але ускладнюють роботу військових.

Зауважимо, Повітряні сили зранку відзвітували, що протягом ночі росіяни запустили 11 балістичних ракет «Іскандер-М» із Ростовської, Воронезької та Брянської областей.

Дефіцит ракет до Patriot

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме отримувати ракети проти балістики від партнерів у межах реалізації програми PURL.

Зауважимо, у квітні Зеленський заявив про критичну нестачу Patriot на тлі того, що тривала війна США проти Ірану може ще більше підірвати підтримку України. Мовляв, виник «такий дефіцит, що гірше вже не буде».

Водночас раніше Юрій Ігнат повідомив, що ЗСУ економлять ракети для Patriot через інтенсивність російських атак. За його словами, системи працюють навіть у складних та екстремальних умовах. Однак наразі ключовою проблемою залишається забезпечення ракетами.

