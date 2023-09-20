Нічна атака РФ: куди окупанти запускали дрони і скільки вдалося знищити

Було зафіксовано кілька груп ворожих БпЛА.

У ніч проти 20 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 17 безпілотників. Загалом було зафіксовано 24 пуски дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що було зафіксовано пуски кількох груп ударних дронів. Їх окупанти запускали з південно-східного та північного напрямків.

"У результаті бойової роботи 17 "Shahed" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили підтверджують, що сталося кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині. Роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Нічна атака РФ

Після опівночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про небезпеку ударних БпЛА на Сумщині та Полтавщині. Крім того, ракетна небезпека оголошена на Харківщині.

Згодом у Командуванні повідомили, що Росія протягом ночі запустила до України кілька груп ударних БпЛА. Перші безпілотники стали заходити у повітряний простір Україні близько опівночі, остання група - о 2:30.

Зранку стало відомо, що росіяни вдарили дронами по Полтавщині. Сталося влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці.

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