Нічна атака РФ по Миколаївщині: Кім розповів, скільки "Шахедів" збили над областю

Чи є влучання і постраждалі - невідомо.

Вночі 3 жовтня Росія атакувала Миколаївську область ударними дронами-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили 16 безпілотників.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також читайте Словаччина звинуватила Росію у втручанні у вибори: чим це закінчилося

"У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - написав він.

Чи є влучання і постраждалі - невідомо.

Окрім того, вночі фіксувалися артилерійські ворожі обстріли по акваторії Куцурубської громади. Звуки лунали о 04:02. За його словами, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня окупаційні війська обстріляли Україну ракетами та атакували дронами. У Повітряних силах розповіли, скільки повітряних цілей знищено.

Читайте також: