Нічна атака РФ по Миколаївщині: Кім розповів, скільки "Шахедів" збили над областю

Чи є влучання і постраждалі - невідомо.
Вночі 3 жовтня Росія атакувала Миколаївську область ударними дронами-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили 16 безпілотників.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - написав він.
Чи є влучання і постраждалі - невідомо.
Окрім того, вночі фіксувалися артилерійські ворожі обстріли по акваторії Куцурубської громади. Звуки лунали о 04:02. За його словами, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня окупаційні війська обстріляли Україну ракетами та атакували дронами. У Повітряних силах розповіли, скільки повітряних цілей знищено.
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