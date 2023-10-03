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Нічна атака РФ по Миколаївщині: Кім розповів, скільки "Шахедів" збили над областю

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Нічна атака РФ по Миколаївщині: Кім розповів, скільки "Шахедів" збили над областю

Дрони-камікадзе "Шахед" / Фото: Associated Press

Чи є влучання і постраждалі - невідомо.

Вночі 3 жовтня Росія атакувала Миколаївську область ударними дронами-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили 16 безпілотників.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", -  написав він.

Чи є влучання і постраждалі - невідомо.

Окрім того, вночі фіксувалися артилерійські ворожі обстріли по акваторії Куцурубської громади. Звуки лунали о 04:02. За його словами, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня окупаційні війська обстріляли Україну ракетами та атакували дронами. У Повітряних силах розповіли, скільки повітряних цілей знищено.

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Дата публікації
Перегляди
380
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