Нічна атака РФ по Україні: скільки ракет і дронів було збито та звідки летіли

Уночі 26 червня російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" та іранськими дронами "Shahed-136/131". Силами ППО було знищено 13 ворожих цілей.

Про це інформують Повітряні сили України.

"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено:

дві крилаті ракети "Калібр",

7 ударних БпЛА типу "шахед".

Також у відомстві додають, що Росія атакувала з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно, ударні). Усі дрони знищено в зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Атака Росії 26 червня

Нагадаємо, в ніч проти 26 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. О 02:05 в ОК "Південь" повідомили про роботу ППО. А о 02:34 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування дронів "Shahed".

Вранці керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила про атаку росіян на Одеську область. РФ випустила по регіону ракети та дрони-камікадзе. За її словами, постраждалих немає. Під час роботи по дронах виникла вибухова хвиля, яка пошкодили вікна в двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні.

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