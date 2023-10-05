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Нічна атака РФ по Україні: у ЗСУ розповіли, які регіони були під ударом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Нічна атака РФ по Україні: у ЗСУ розповіли, які регіони були під ударом

Дрони-камікадзе / Фото: ТСН.ua

На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині.

У ніч проти 5 жовтня окупанти атакували південно-східні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує намагання нищити припортову та іншу інфраструктуру півдня, тероризує й центральні регіони. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині. Виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати, інформації про постраждалих не надходило", - сказано у повідомленні. 

У південній зоні відповідальності знищено 24 БпЛА, зокрема:

  • 10 - над Миколаївщиною, 
  • 9 – над Кіровоградщиною, 
  • 5 – над Одещиною.

Як повідомляли раніше, вночі 5 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами "Шахед". Випустила 29 ворожих безпілотників. Скільки дронів збила ППО над Україною - читайте ТУТ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна може стати потужнішою! Треба власне ВИРОБНИЦТВО! | Гетьман

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Дата публікації
Перегляди
875
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