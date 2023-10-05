Нічна атака РФ по Україні: у ЗСУ розповіли, які регіони були під ударом

На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині.
У ніч проти 5 жовтня окупанти атакували південно-східні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
"Ворог продовжує намагання нищити припортову та іншу інфраструктуру півдня, тероризує й центральні регіони. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині. Виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати, інформації про постраждалих не надходило", - сказано у повідомленні.
У південній зоні відповідальності знищено 24 БпЛА, зокрема:
- 10 - над Миколаївщиною,
- 9 – над Кіровоградщиною,
- 5 – над Одещиною.
Як повідомляли раніше, вночі 5 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами "Шахед". Випустила 29 ворожих безпілотників. Скільки дронів збила ППО над Україною - читайте ТУТ.
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