Нічна атака РФ по Україні: у ЗСУ розповіли, які регіони були під ударом

На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині.

У ніч проти 5 жовтня окупанти атакували південно-східні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Ворог продовжує намагання нищити припортову та іншу інфраструктуру півдня, тероризує й центральні регіони. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині. Виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати, інформації про постраждалих не надходило", - сказано у повідомленні.

У південній зоні відповідальності знищено 24 БпЛА, зокрема:

10 - над Миколаївщиною,

9 – над Кіровоградщиною,

5 – над Одещиною.

Як повідомляли раніше, вночі 5 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами "Шахед". Випустила 29 ворожих безпілотників. Скільки дронів збила ППО над Україною - читайте ТУТ.

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