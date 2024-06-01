Нічна атака РФ: рух через Дніпровську ГЕС перекриють – на який термін та що відомо про пошкодження

Окупаційні війська Росії у ніч проти 1 червня атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго". Внаслідок ударів виникли критичні пошкодження обладнання. Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

Як розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, після масованої ракетної атаки РФ рух греблею Дніпровської ГЕС буде перекрито на вихідні дні. Усі профільні служби працюють над відновленням руху греблею.

"Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні. За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні подовжили час відключень світла на 1 червня – коли не буде електрики.

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