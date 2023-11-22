Нічна атака РФ: скільки дронів вдалося знищити

Окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed" та крилатою ракетою Х-22. Сили протиповітряної оборони знищили усі 14 ворожих дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Від 20:00 вечора 21 листопада до 03:00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ) 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Тим часом крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі. Вона впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Втім, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі Україною ширилася повітряна тривога через загрозу БпЛА. Зокрема, небезпека була у Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Читайте також: