Нічна атака росіян на Хмельниччину: в ОВА повідомили про наслідки

Через падіння уламків виникли пожежі у приватному житловому секторі.

У ніч проти вівторка, 27 серпня, ворог атакував Хмельницьку область ракетами та дронами. Під час атаки на території Хмельницької області сили ППО збили 8 повітряних цілей. На жаль, є постраждалий житель області.

Про це повідомив Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку отримав контузію", – йдеться у повідомленні начальника ОВА.

Сергій Тюрін також повідомив, що станом на ранок повністю відновлено електропостачання на території області. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 27 серпня, Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Ворог здійснював запуски крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 й цілився в енергетичну інфраструктуру.

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