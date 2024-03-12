Підступна атака росіян на південь України: Гуменюк розповіла деталі

Під час атаки БпЛА окупанти запустили ще й ракету.

Армія Російської Федерації не припиняє атакувати південні області України. Вночі 12 березня окупанти вкотре спрямували свої безпілотники на ці регіони, а також раптово запустили ракету. Минулося без "прильотів".

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Сили ППО знищили дрон на території Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності ОК "Південь" вночі минулося без влучань.

"Ворог не залишає поза увагою південні регіони не тільки вздовж лінії зіткнення. Його бентежать не тільки прифронтові території. Намагається тиснути на населення, на потужності на більш глибоких тилових позиціях. Йдеться про Одещину, про Миколаївщину, де деокуповані території відновлюються і повертаються до повноцінного життя. Зокрема, економічно спроможного", - наголошує представниця ЗСУ.

За її словами, припортова інфраструктура Одещини залишається в зоні пріоритету ворожих уражень. Саме тому ракету з акваторії Чорного моря росіяни спрямовували саме по цій області під час атаки БпЛА. Таким чином, каже Гуменюк, ворог намагався завдати раптового удару - "коли дрони заходили по північній частині Одеської області і загрози з моря нібито не було".

"Але таким підступним планом ворог намагається переорієнтувати систему протиповітряної оборони, навантажити додатково, заплутати, підбираючи тактику більш результативну. Але відповідного успіху не має на суходолі і в повітрі", - зауважила Гуменюк.

Як повідомлялося, вночі проти 12 березня РФ атакували південь України дронами і ракетою. Силами ППО було знищено вісім БпЛА та одну ракету.

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