Нічна атака Росії на південь: Братчук назвав головну ціль удару

На жаль, є влучання в адмінбудівлю припортового об'єкту.

Під час нічної атаки 11 липня росіяни намагалися завдати удару по портах "зернового коридору" в Одеській області.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його даними, 22 дрони знищено силами протиповітряної оборони півдня, 2, на жаль, влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

"Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, зокрема зернового.Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - йдеться у його дописі.

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе

Нагадаємо, після опівночі російська окупанти випустили по Україні іранські дрони-камікадзе, які були спрямовані на південь та Київ. За інформацією Київської міської військової адміністрації, столиця зазнала другої за цей місяць атаки. Усі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Втім, збиті уламки впали на Київщині.

Як повідомомили у Повітряних силах повідомила, що противник вночі запустив по Україні 28 ударних безпілотників "Shahed-136/131", з них - 26 збиті ППО. Летіли вони із південно-східного напрямку, Приморсько-Ахтарського краю Росії.

Які регіони були під ударом та які наслідки атаки ворога станом на ранок 11 липня - читайте на ТСН.ua.

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