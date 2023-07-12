Нічна атака Росії по Україні: звідки летіли дрони і скільки вдалося збити силам ППО

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Випустили 15 БпЛА, з них - 11 збили сили ППО.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Ворожі дрони атакували Україну з північно-східного напрямку, Курська.

"Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід". До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Чергова російська атака по Україні

Нагадаємо, у ніч проти 12 липня країна-терорист РФ вкотре намагалася завдати удару по Україні. Для цього використала іранські ударні безпілотники "Shahed-136/131". Після опівночі у низці областей була оголошена повітряна тривога. Одразу після цього у Повітряних силах попередили про загрозу удару БпЛА.

За даними КМВА, Росія знову намагалася завдати удару по Києву. Це третя від початку липня атака по стлиці. Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.