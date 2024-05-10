Нічна атака "Shahed" та ракетами по Україні: в регіонах пролунали вибухи

Сьогодні вночі росіяни випустили по Україні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник застосував десять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини. В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 10 травня пролунали вибухи.

"Удар прийшовся по району житлової забудови — маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках. Щодо постраждалих — уточнюємо", - повідомив Терехов.

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