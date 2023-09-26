Нічна атака "Шахедами" і ракетами по Україні: все, що відомо про удари та влучання (фото)

Зокрема, протягом ночі російські загарбники випустили по Україні 38 дронів-камікадзе. Ворожа атака була сконцентрована на півдні держави.

Російські війська влаштували в ніч проти 26 вересня розгалужену атаку дронами-камікадзе Shahed 131/136 по Україні, спрямовану на різні напрямки, однак вона була сконцентрована на південних регіонах.

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Нічна атака по Одеській області – наслідки

Від повітряних атак у ніч проти 26 вересня потерпала Одещина, по якій окупанти запустили безпілотники Shahed. Атака знову була спрямована на припортову і прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району.

"Подунав'я потерпало внаслідок влучання. Там є факт загоряння автотранспорту в зоні очікування оформлення. Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу. Також був серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. Пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску", – розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнював, що дрони пошкодили будівлю пункту пропуску, складські приміщення та близько 30 вантажівок. Загорілися шість фур, які вже загасили рятувальники.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фури палали наче сірники! Одеську область атакували дрони Атака на Одещину. Фото: Олег Кіпер.

Фото з місця атаки дронами по Одещині 26 вересня / Фото: Сили оборони півдня України

Фото з місця атаки дронами по Одещині 26 вересня / Фото: Сили оборони півдня України

Фото з місця атаки дронами по Одещині 26 вересня / Фото: Сили оборони півдня України

Скільки безпілотників було збито

Водночас речниця ОК "Південь" відзначила "надзвичайно високу" результативність бойової роботи українських сил протиповітряної оборони. За словами Гуменюк, під час нічної атаки були знищені 22 дрони-камікадзе, зокрема 10 – над Одещиною, 3 – над Херсонщиною, 6 – над Миколаївщиною, 3 – над Кіровоградщиною.

"Тобто досить розгалужена атака, спрямована в різні напрямки, хоча сконцентрована на південних регіонах", – зазначила Гуменюк.

Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 26 дронів із 38 БПЛА, запущених ворогом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти експериментують з тактикою атак! Гуменюк про нічний терор

Атака по Кривому Рогу, Миколаївщині, Херсонщині та Черкащині

Також на світанку пролунав вибух балістичної ракети у Кривому Розі. У місті зафіксоване влучання в одне з підприємств. Мер Олександр Вілкул повідомив, що минулося без жертв та постраждалих.

Ввечері та вночі окупанти також завдали ударів по Миколаєву та області, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Так, Миколаїв зазнав ракетного удару: є влучання в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Росіяни влаштували артилерійські обстріли по відкритій території за межами населених пунктів, а згодом – по акваторії Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає. Водночас у Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків збитого дрона спалахнула пожежа на агропідприємстві.

"На Миколаївщині також відпрацювали досить потужно, від уламків від збиття є факт загоряння одного з сільськогосподарських підприємств, але там вогнеборці швидко впоралися з пожежею. Інформація про постраждалих не надходила", – прокоментувала Гуменюк.

Наслідки атаки по Миколаївщині 26 вересня / Фото: ДСНС України у Telegram

Вона зазначила, що ворог дуже підступно поводиться з використанням тактичної авіації.

"На початку ночі (ворог – ред.) атакував Киселівку Херсонської області крилатою ракетою повітряного базування, ймовірно Х-59. Зруйновано і суттєво пошкоджено півтора десятки будівель, чотири цивільні особи отримали поранення", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

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Вона додала, що росіяни намагаються створити напруження не лише на прифронтових територіях, але й глибше по всьому південному регіону.

Атаки безпілотниками зазнала і Черкащина: зафіксовані влучання в інфраструктурний об’єкт.

"Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт", – повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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