Нічна атака "Шахедів" по Україні: куди летіли та які наслідки ударів

Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі.

У ніч проти 21 жовтня 2024 року росіяни знову запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Від 20.00 20 жовтня противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму)

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря)

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря)

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ )

Наразі є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БпЛА – в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Нагадаємо, вночі Київ зазнав інтенсивної повітряної атаки дронів, які запустила Російська Федерація. Повітряна тривога у столиці тривала понад п’ять годин, під час якої ворог намагався завдати удару по місту з різних напрямків. Усі безпілотники, яких було близько десятка, знешкодили сили ППО.

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