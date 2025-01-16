Нічна атака "Шахедів": у низці регіонів України прогриміли вибухи, перші подробиці

У ніч проти 16 січня 2025 року окупанти влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Від 20:00 15 січня противник атакував 55 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Однак кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

"18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - додали у Повітряних силах.

Раніше повідомлялося, що росіяни вгатили по Нікополю, там є загиблі.

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