Нічна атака "Шахедів": у ЗСУ пояснили, чому росіяни запустили мало дронів

Вночі проти 16 квітня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Загарбники зменшили кількість повітряних цілей - випустили лише дев'ять безпілотників Shahed.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, атака невеликою кількістю БпЛА може свідчити про дефіцит дронів-камікадзе для регулярних ударів по Україні.

"Ми бачимо, що кількісно такі групи дронів спрямовувалися більш компактно. Це говорить про те, що вони, очевидно, мають певну нестачу цього потенціалу, але намагаються тримати терор системним. Саме тому вчора вдень у нашій зоні відповідальності був удар балістикою в напрямку Кіровоградщини. Вночі використовувалася хоч і не дуже кількісна, але дронова атака", - наголосила Гуменюк.

Зокрема, на півдні Сили оборони знищили чотири дрони: два - у Херсонській області, а по одному - Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Гуменюк зауважила, що ворог знову тяжіє до енергооб'єктів. Натомість останнім часом не спостерігається намагання бити по портах на півдні.

"В пріоритетах ворога, якщо говорити про майбутні цілі, залишається промисловість регіонів України та енергооб'єкти. Тому вони дійсно під захистом і сама система ППО розгорнута таким чином, щоб навіть на маршруті прямування дрони вже були знищені", - додала Гуменюк.

Як повідомлялося, українські захисники знищили всі БПЛА, які росіяни випустили по Україні вночі. Загалом окупанти випустили дев'ять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

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