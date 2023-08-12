Нічна атака у Криму: Гуменюк прокоментувала заяви РФ про збиття десятки безпілотників

У ніч проти 12 серпня в окупованому Криму було гучно.

Заяви окупаційною влади про збиття десятки у Криму розраховані на тамтешній електорат.

Про це заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, "сезон бавовни" у Криму продовжиться, доки окупований півострів не буде звільнено від окупантів.

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"Сили оборони наразі не фіксують посилення угруповання та накопичення сил ворога на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас окупанти постійно маневрують на цих напрямках", - каже Гуменюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡️ ГУМЕНЮК зробила заяву щодо відкриття пляжів: НЕ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ?!

Нагадаємо, під ранок пропагандистські рос"ЗМІ" повідомили, що ЗС Росії нібито сьогодні вночі відбили атаки 20 "українських безпілотників" на Крим, постраждалих та руйнувань немає

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