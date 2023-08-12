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Нічна атака у Криму: Гуменюк прокоментувала заяви РФ про збиття десятки безпілотників

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Нічна атака у Криму: Гуменюк прокоментувала заяви РФ про збиття десятки безпілотників

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

У ніч проти 12 серпня в окупованому Криму було гучно.

Заяви окупаційною влади про збиття десятки у Криму розраховані на тамтешній електорат.

Про це заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, "сезон бавовни" у Криму продовжиться, доки окупований півострів не буде звільнено від окупантів.

"Сили оборони наразі не фіксують посилення угруповання та накопичення сил ворога на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас окупанти постійно маневрують на цих напрямках", - каже Гуменюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео⚡️ ГУМЕНЮК зробила заяву щодо відкриття пляжів: НЕ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ?!

Нагадаємо, під ранок пропагандистські рос"ЗМІ" повідомили, що ЗС Росії нібито сьогодні вночі відбили атаки 20 "українських безпілотників" на Крим, постраждалих та руйнувань немає

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Дата публікації
Перегляди
599
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