Нічна атака: у ЗСУ розповіли про напрямки ударів та кількість збитих дронів

Уночі проти суботи, 23 вересня, російські окупанти атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Сили української протиповітряної оборони збили 14 дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська запускали дрони із південно-східного напрямку - з російського Приморсько-Ахтарська.

Напрямками ударів окупантів стали Запоріжжя та Дніпропетровщина.

Нічна атака РФ

Вночі проти 23 вересня в різних областях України кілька разів було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, через загрозу ракет і дронів. Втім, ще до оголошення тривоги у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М.

Також росіяни вночі атакували Одещину ракетами "Онікс". Сталося два влучання в рекреаційну зону на території області. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

Тим часом нічні вибухи в Дніпрі - результат роботи ППО, яка збила 12 дронів "Shahed". Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що сталося вночі? Новини 8:00 23 вересня 2023 року

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