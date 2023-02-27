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Нічна атака України: експерт пояснив, звідки і як до Росії привезли партію дронів

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Нічна атака України: експерт пояснив, звідки і як до Росії привезли партію дронів

Фото: Associated Press

Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Війська РФ уночі 27 лютого могли атакувати Україну новою партією дронів, отриманих від Ірану.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. 

Експерт нагадав, що декілька кілька днів тому ширилася інформація про те, що був здійснений черговий рейс з Ірану до Росії. На його думку, швидше за все, іранський борт привіз нові дрони-камікадзе, які росіяни використовують для атак по території України.

"Прилетів Іл-76, який належить Ірану. Саме ці літаки використовуються для перевезення Shahed 131 та Shahed 136", – сказав експерт.

Катков вказав, що кількість дронів-камікадзе іранського виробництва, яку отримала Росія, невідома. Можливо, їх було декілька десятків. І росіяни могли випустити їх всі одразу в ніч проти 27 лютого, або ж частина цієї партії. Тому він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та розуміти загрозу дронів "Shahed".

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну 14 "шахедами", 11 - з яких збила ППО.

У Хмельницькому внаслідок російської атаки дронами в ніч проти 27 лютого загинуло двоє рятувальників ДСНС. Одному із них був лише 21 рік.

У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 "шахедів". За попередніми даними, минулося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
609
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