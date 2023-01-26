Нічна атака ворога на об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі: загинули троє людей, семеро поранені (фото)

Внаслідок нічної атаки ворога на об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі загинули троє людей, семеро поранені.

Офіс генерального прокурора повідомив, що у зв'язку з цим розпочато розслідування.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, 26 січня 2023 року о 3:40 російські військові із ЗРК С-300 нанесли ракетні удари по об‘єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Попередньо три людини загинули, ще семеро поранено. Руйнувань зазнали технічне обладання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яка наразі ліквідована.

Близько 10:00 під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції на місці події відбувся повторний ворожий обстріл цього об'єкта інфраструктури.

Дані щодо постраждалих уточняються.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, під час атаки 26 січня Росія випустила 55 ракет повітряного та морського базування, з них було знищено 47 ворожих цілей. Це були ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59. Для удару РФ використала літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблі з акваторії Чорного моря.

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