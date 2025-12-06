- Дата публікації
Нічна атака ворога на Україну: стало відомо, скільки цілей було збито
Вночі 6 грудня ППО збила сотні ракет та безпілотників ворога.
Протягом ночі на 6 грудня українська протиповітряна оборона знищила або нейтралізувала 615 цілей ворога, який завдав масованого удару по критичній інфраструктурі країни.
Про це qдеться у звіті Повітряних Сили ЗС України у Telegram.
У ніч із 5 на 6 грудня противник здійснив комбінований напад із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом українські радіотехнічні війська зафіксували 704 засоби повітряного нападу: 51 ракету (із них 17 балістичних) та 653 безпілотники різних типів.
Серед атакуючих засобів були:
653 ударні БпЛА типу Shahed і «Гербера» з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Криму (понад 300 «шахедів»);
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із районів Рязані та Тамбова;
34 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К» та «Калібр» (з Ростовської області та акваторії Чорного моря);
14 балістичних ракет Іскандер-М і KN-23 із Брянської, Ростовської, Краснодарського краю та Криму.
Відповідь українських сил оборони включала авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
За станом на 10:00 протиповітряна оборона збила або подавила 615 цілей:
585 безпілотників Shahed та Гербера;
29 крилатих ракет;
1 балістичну ракету.
Попри успішну оборону, ракети та понад 60 ударних БпЛА влучили по 29 локаціях, уламки збитих апаратів впали на трьох територіях. Атака триває, у повітряному просторі залишаються декілька ворожих безпілотників. Усім громадянам наголошують дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська здійснили масований удар по кількох областях України, застосувавши «Шахед» і ракети балістичного, крилатого та аеробалістичного типу «Кинджал».