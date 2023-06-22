Нічна "бавовна" сталася на Чонгарському мосту до Криму: окупанти кажуть про удар

Російські колаборанти заявили про удар у ніч проти 22 червня по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до Криму.

Про це заявили самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов і російський гауляйтер з Херсонщини Володимир Сальдо.

"Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу", – йдеться в заяві Аксьонова.

Він додав, що профільні служби обстежують дорожнє полотно.

Водночас Сальдо заявив, що удар по мосту був завданий начебто ракетами Storm Shadow.

"На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Сполучення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти – тимчасово організовано рух автотранспорту за резервним маршрутом", – повідомив гауляйтер у Мережі.

Зауважимо, в Telegram-каналах вже з’явилися фото пошкодженого мосту. Там видно наскрізне пошкодження дорожнього покриття.

Фото після удару по Чонгарському мосту 22 червня / Фото з Телеграм-каналів

Фото після удару по Чонгарському мосту 22 червня / Фото з Телеграм-каналів

Зауважимо, що до Криму з Херсонщини ведуть три дороги: дві в районі Армянська – через Каланчак та Чаплинку, а інша – через Чонгар. Цим напрямком часто користуються, прямуючи до Запорізької області.

Розташування Чонгарського мосту на мапі

Ситуація на фронті на Херсонщині

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська повертаються на свої позиції на захопленій частині Херсонщини, звідки змушені були відійти через затоплення після підриву Каховської ГЕС. Ворог також відновив обстріли в тому районі.

Німецький військовий оглядач Юліан Рьопке припустив, що російські загарбники можуть вирішити перейти через пересохле Каховське водосховище, аби повернути контроль над усією Херсонщиною. Водночас він не виключив, що пересохле водосховище може стати плацдармом і для українського наступу.

Однак за оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російські війська готуються до втечі з лівобережної Херсонщини до Криму, де облаштовують щільні лінії оборони.

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