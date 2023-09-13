Нічна "бавовна" в Севастополі: командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за роботу

Олещук також заінтригував заявою, вказавши в повідомленні: "Далі буде…"
Після нічних вибухів у окупованому Севастополі 13 вересня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.
Про це Олещук написав у Мережі, додавши фото з "бавовною" в Севастополі.
"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!" – йдеться в заяві командувача ПС.
"Далі буде..." – заінтригував Олещук.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибух в Криму! Окупанти заявляють про атаку десятьма крилатими ракетами
"Бавовна" в Севастополі 13 вересня
В Севастополі вночі 13 вересня прогриміла серія вибухів, після яких окупаційна влада заявила про атаку на судноремонтний завод імені Орджонікідзе та про 24 постраждалих.
У Міноборони РФ стверджують про атаку крилатими ракетами та трьома безекіпажними катерами. Там також заявили про пошкодження двох кораблів.
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