Нічна "бавовна" в Севастополі: командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за роботу

Олещук також заінтригував заявою, вказавши в повідомленні: "Далі буде…"

Після нічних вибухів у окупованому Севастополі 13 вересня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.

Про це Олещук написав у Мережі, додавши фото з "бавовною" в Севастополі.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!" – йдеться в заяві командувача ПС.

"Далі буде..." – заінтригував Олещук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибух в Криму! Окупанти заявляють про атаку десятьма крилатими ракетами

Фото "бавовни" в Севастополі від Миколи Олещука

"Бавовна" в Севастополі 13 вересня

В Севастополі вночі 13 вересня прогриміла серія вибухів, після яких окупаційна влада заявила про атаку на судноремонтний завод імені Орджонікідзе та про 24 постраждалих.

У Міноборони РФ стверджують про атаку крилатими ракетами та трьома безекіпажними катерами. Там також заявили про пошкодження двох кораблів.

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