Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічна комбінована атака РФ: у ЗСУ розповіли про знищені дрони і ракети

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
974
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нічна комбінована атака РФ: у ЗСУ розповіли про знищені дрони і ракети

Вночі 18 липня армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами. / Фото: Associated Press

Більшість ворожих цілей було знищено на півдні країни.

У ніч проти 18 липня російські окупаційні війська атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 38 повітряних цілей.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали ракети з російського фрегата "Адмірал Ессен". Дронами окупанти атакували з району полігону Чауда, що в тимчасово анексованому Криму.

"Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що "Калібри" та переважну більшість дронів-камікадзе було знищено на півдні в Україні: в Одеській та Миколаївській областях. Крім того, безпілотники було уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Також в Повітряних силах повідомили, що протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною було знищено три "Shahed", один "Ланцет" та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака по Україні 

Після опівночі в низці областей України почали оголошувати повітряну тривогу. ПС попереджали про загрозу атаки балістики в деяких регіонах. Зокрема, на Полтавщині та Харківщині.

Крім того, повітряні Сили попередили українців про загрозу комбінованої атаки РФ. Повідомлялося, що ворог може вдарити і ракетами, і дронами. Зокрема, в ОК "Південь" інформували про декілька хвиль атак БпЛА.

Під час повітряної тривоги в Харкові було чутно вибухи. Офіційної інформації про це не було. До слова, тривога в області тривала від 01:54 до 04:34.

Крім того, вночі вибухи пролунали в Одесі. Зранку 18 липня в ОК "Південь" розповіли про атаку на місто. Відомо, що, зокрема, РФ атакувала місто шістьма ракетами "Калібр". Усі ворожі ракети збили сили ППО. 

Також окупанти атакували дронами Миколаїв. Росіяни влучили в об'єкт промисловості. Крім того, чотири іранські дрони "Shahed-136" були збиті в небі над Миколаївщиною. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
974
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація