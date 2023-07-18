Нічна комбінована атака РФ: у ЗСУ розповіли про знищені дрони і ракети

У ніч проти 18 липня російські окупаційні війська атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 38 повітряних цілей.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали ракети з російського фрегата "Адмірал Ессен". Дронами окупанти атакували з району полігону Чауда, що в тимчасово анексованому Криму.

"Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Калібри" та переважну більшість дронів-камікадзе було знищено на півдні в Україні: в Одеській та Миколаївській областях. Крім того, безпілотники було уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Також в Повітряних силах повідомили, що протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною було знищено три "Shahed", один "Ланцет" та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака по Україні

Після опівночі в низці областей України почали оголошувати повітряну тривогу. ПС попереджали про загрозу атаки балістики в деяких регіонах. Зокрема, на Полтавщині та Харківщині.

Крім того, повітряні Сили попередили українців про загрозу комбінованої атаки РФ. Повідомлялося, що ворог може вдарити і ракетами, і дронами. Зокрема, в ОК "Південь" інформували про декілька хвиль атак БпЛА.

Під час повітряної тривоги в Харкові було чутно вибухи. Офіційної інформації про це не було. До слова, тривога в області тривала від 01:54 до 04:34.

Крім того, вночі вибухи пролунали в Одесі. Зранку 18 липня в ОК "Південь" розповіли про атаку на місто. Відомо, що, зокрема, РФ атакувала місто шістьма ракетами "Калібр". Усі ворожі ракети збили сили ППО.

Також окупанти атакували дронами Миколаїв. Росіяни влучили в об'єкт промисловості. Крім того, чотири іранські дрони "Shahed-136" були збиті в небі над Миколаївщиною.

Читайте також: