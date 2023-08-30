Нічна масована атака на Україну: ПС повідомили про кількість збитих ракет і дронів

Уночі проти середи, 30 серпня, агресорка Росія завдала удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 28 ракет та 15 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За маршрутом слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО збили:

28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Загалом вночі було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: 28 ракет та 16 безпілотників.

Ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса. БпЛА росіяни атакували з південного та північного напрямків - з Приморсько-Ахтарська та Курська.

Атака РФ вночі 30 серпня

На київ окупанти здійснили масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Знищено понад 20 цілей. Уламки попадали у декількох районах столиці, виникли займання. Крім того, у КМВА розповіли про загиблих - це охоронці підприємства, на яке впали уламки.

Під час тривоги під загрозою удару опинилася Житомирська область. Стало відомо, що росіяни вдарили дронами по регіону. Атаковано один з об'єктів інфраструктури.

Крім того, Росія атакувала Одещину крилатими ракетами. ПС повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря.

Під час нічної атаки РФ на Черкащині працювала ППО. Збито одну російську ракету. Минулося без потерпілих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Цілі збито, але уламки накоїли лиха! Остання інформація про наслідки атаки

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