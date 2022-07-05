Нічна повітряна тривога в Україні та “епідемія збройного насильства” в США: головні новини ночі 5 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 5 липня:
- У ніч на вівторок, 5 липня, о 3.30 на всій території України було оголошено повітряну тривогу. Читати далі –>
- Після стрілянини в передмісті Чикаго, жертвами якої стали шестеро людей, президент США Джо Байден виступив із заявою. Читати далі –>
- Поліція США повідомила про затримання чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в передмісті Чикаго під час параду до Дня незалежності. Читати далі –>
- Генерал армії США Крістофер Каволі очолив оперативне командування НАТО. Читати далі –>
- Російський головний центр геофізичного моніторингу, який входить до складу Міноборони РФ і має завдання відстежувати ядерні вибухи, розпочав несення цілодобового чергування. Читати далі –>
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