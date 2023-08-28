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Нічна ракетна атака по Україні: Росія завдала удару "Калібрами" та X-59

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Нічна ракетна атака по Україні: Росія завдала удару "Калібрами" та X-59

Російська ракета "Калібр" / Фото: Associated Press

Керовані авіаційні ракети Х-59 випущені із двох літаків Су-34.

Уночі 28 серпня Росія завдала удару ракетами морського та повітряного базування. Силам ППО вдалося збити чотири ворожі цілі. 

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України. 

"Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини", - сказана у повідомленні.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі, а саме:

  • дві крилаті ракети "Калібр";
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня росіяни атакували Полтавщину. Є влучання в цивільний промисловий об’єкт.

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Дата публікації
Перегляди
2116
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