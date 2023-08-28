Нічна ракетна атака по Україні: Росія завдала удару "Калібрами" та X-59

Уночі 28 серпня Росія завдала удару ракетами морського та повітряного базування. Силам ППО вдалося збити чотири ворожі цілі.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

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"Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини", - сказана у повідомленні.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі, а саме:

дві крилаті ракети "Калібр";

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня росіяни атакували Полтавщину. Є влучання в цивільний промисловий об’єкт.

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