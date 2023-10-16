Нічна ракетно-дронова атака по Україні: що відомо про "прильоти" в областях та знищені цілі

Внаслідок російської нічної атаки є поранені та руйнування. Зокрема, без світла опинилися 1500 родин на Дніпропетровщині. А серед поранених на Полтавщині є дитина.

Російські окупанти в ніч проти 16 жовтня влаштували по Україні комбіновану атаку дронами та ракетами. Частину повітряних цілей збили сили ППО, однак є і влучання, і падіння уламків.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ та в обласних військових адміністраціях.

Скільки ракет і дронів збили вночі 16 жовтня

За інформацією Повітряних сил, російські війська атакували Україну з кількох напрямків. Ворог застосував балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Так, загарбники запустили по Україні одну балістичну ракету "Іскандер М", п’ять керованих авіаракет Х-59 та 12 ударних дронів типу Shahed-136/131.

Авіаракетами росіяни атакували північні та східні регіони, а дрони запустили у різних напрямках, зокрема на захід країни.

Силами та засобами Повітряних Сил знищені дві ракети Х-59 та 11 безпілотників.

В Повітряних силах відзвітували про збиті ракети і дрони в ніч проти 16 жовтня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Атака по Хмельниччині – які наслідки

Росіяни атакували Хмельниччину дронами-камікадзе. В області активно працювали сили ППО.

"Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!" – повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Атака по Дніпропетровщині – деталі від ОВА

Дніпропетровщину росіяни атакували ракетами. Одну вдалося збити, а інша поцілила по території Дніпровського району. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Окрім того, окупанти п’ять разів обстріляли з важкої артилерії та "Граду" Нікопольський район. Внаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Також понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини в ніч проти 16 жовтня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини в ніч проти 16 жовтня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин", – зауважив Лисак.

Внаслідок обстрілу по Марганецькій громаді були побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

Усюди минулося без жертв та постраждалих.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини в ніч проти 16 жовтня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нічна атака по Полтавщині – що відомо

Полтавську область російські загарбники атакували і безпілотниками, і ракетами. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків постраждали троє людей, зокрема – десятирічна дитина. Всі доправлені до лікарні. Загиблих немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 за 16 жовтня 2023 року: Зеленський закликав готуватися до атак!

Нагадаємо, в частині областей України вночі 16 жовтня була повітряна тривога і попереджалося про запуск російських дронів. Під час тривоги на Полтавщині, Хмельниччині, у Дніпрі та Кропивницькому пролунали вибухи.

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