Нічна тривога в Україні: з акваторії Чорного моря Росія націлила на материк 32 крилаті ракети

Нічна тривога в Україні: з акваторії Чорного моря Росія націлила на материк 32 крилаті ракети

В ОК "Південь" зауважили, що в корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв.

У ніч проти 6 липня на всій території України близько 3 години було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

Як повідомили в оперативному командування "Південь", в акваторії Чорного моря перебуває 3 надводні кораблі, 1 великий десантний корабель та 2 підводні човни російського флоту, які загалом мають на озброєнні 32 крилаті ракети.

У повідомленні зауважили, що в корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв.

"Загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки, з огляду на міни, що дрейфують та заходи протидесантної оборони", - повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

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