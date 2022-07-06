Нічна тривога в Україні: з акваторії Чорного моря Росія націлила на материк 32 крилаті ракети

В ОК "Південь" зауважили, що в корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв.
У ніч проти 6 липня на всій території України близько 3 години було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.
Як повідомили в оперативному командування "Південь", в акваторії Чорного моря перебуває 3 надводні кораблі, 1 великий десантний корабель та 2 підводні човни російського флоту, які загалом мають на озброєнні 32 крилаті ракети.
У повідомленні зауважили, що в корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв.
"Загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки, з огляду на міни, що дрейфують та заходи протидесантної оборони", - повідомили в ОК "Південь".
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.
Читайте також:
- Ракетний обстріл Миколаєва: пошкоджені 7 багатоповерхівок, жителям довелося вирізати замки
- Ракетний обстріл Хмельницького району: голова ОВА розповів, у що цілилися окупанти, та показав наслідки
- Ракетний удар РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці: на місці трагедії виявили 28 фрагментів тіл, роботи тривають