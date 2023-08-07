Нічне пекло в Херсоні: окупанти крили вогнем житлові будинки, є загиблі (фото)

Вночі російські війська обстріляли Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинки, виникли пожежі.

Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл поранені щонайменше семеро осіб.

Окупанти обстріляли Херсон

Очільник ОВА Олександр Прокудін написав, що ніч у Херсоні була тяжка.

"Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста. Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доправили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

За пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Близько 03:15 армія РФ знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували", - написав він.

У Генштабі повідомили, що російські військові завдали авіаудару в районі Ольгівки. Під артобстрілами перебували понад 20 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Республіканець, Львове, Дніпровське, Велетенське та Новодмитрівка.

Нагадаємо, російська армія у п'ятницю, 4 серпня, обстріляла Херсон. Окупанти вдарили по одній із місцевих лікарень.

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