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Нічні атаки на Запоріжжя та нова військова допомога від США: головні новини ночі 15 жовтня

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Нічні атаки на Запоріжжя та нова військова допомога від США: головні новини ночі 15 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 15 жовтня:

  • У ніч проти 15 жовтня ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе. Читати далі –>
  • Російські окупанти вдруге за ніч атакували Запоріжжя, місто здригнулося від ударів ракет. Читати далі –>
  • Президент США доручив вилучити сотні мільйонів доларів для нового пакету військової допомоги Україні. Читати далі –>
  • Стали відомими подробиці нового пакета військової допомоги від США. Читати далі –>
  • Російські окупанти викрали двох людей за їхню проукраїнську позицію. Читати далі –>

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
9959
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