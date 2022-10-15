Нічні атаки на Запоріжжя та нова військова допомога від США: головні новини ночі 15 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 15 жовтня:
- У ніч проти 15 жовтня ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе. Читати далі –>
- Російські окупанти вдруге за ніч атакували Запоріжжя, місто здригнулося від ударів ракет. Читати далі –>
- Президент США доручив вилучити сотні мільйонів доларів для нового пакету військової допомоги Україні. Читати далі –>
- Стали відомими подробиці нового пакета військової допомоги від США. Читати далі –>
- Російські окупанти викрали двох людей за їхню проукраїнську позицію. Читати далі –>
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