Нічні обстріли Харкова та Запоріжжя: перші подробиці (фото)

Окупанти обстріляли центральну частину Харкова та пошкодили історичну будівлю, а в Запоріжжі та околицях зафіксовано 16 “прильотів”.

У ніч проти 27 серпня під ракетним ударом російських окупантів опинилися міста Харків та Запоріжжя.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворог обстріляв центральну частину міста.

Ворожі ракети вибухнули в Основ'янському та Київському районах.

“Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, який ми реставрували кілька років тому”, - повідомив міський голова.

Також внаслідок обстрілів зазнала руйнувань одна із шкіл в центральній частині міста.

“Про жертв та постраждалих інформації від ДСНС немає. Сподіваюся, цього разу обійшлося”, - додав Ігор Терехов.

Також читайте Гатять по цивільній і військовій інфраструктурі: окупанти задіяли ствольну артилерію для обстрілів Сумщини

Тієї ж ночі ворог завдав удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

“Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру”, - повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, загалом зафіксовано 16 “прильотів”.

“Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються”, - уточнив він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району (Запорізька область) в результаті обстрілу з боку російських окупантів загинули п'ятеро людей, серед них - дві дитини.

Читайте також: