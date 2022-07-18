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Нічні обстріли Нікополя та Миколаєва і “бавовна” з пожежею під Курськом: головні новини ночі 18 липня

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Нічні обстріли Нікополя та Миколаєва і “бавовна” з пожежею під Курськом: головні новини ночі 18 липня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 18 липня:

  • У ніч проти 18 липня під час оголошеної повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами. Читати далі –>
  • Тієї ж ночі у місті Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Після того, як російські окупанти розпочали активні бойові дії на кордоні із Сумською областю, на одному з підприємств сусідньої Курської області РФ спалахнула масштабна пожежа. Читати далі –>
  • За інформацією ВМС ЗСУ значну кількість кораблів російського флоту було передислоковано із Севастополя до Новоросійська. Читати далі –>
  • В Ірані оголосили про технічну готовність виготовити ядерну бомбу. Читати далі –>

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