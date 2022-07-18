Нічні обстріли Нікополя та Миколаєва і “бавовна” з пожежею під Курськом: головні новини ночі 18 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 18 липня:
- У ніч проти 18 липня під час оголошеної повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами. Читати далі –>
- Тієї ж ночі у місті Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>
- Після того, як російські окупанти розпочали активні бойові дії на кордоні із Сумською областю, на одному з підприємств сусідньої Курської області РФ спалахнула масштабна пожежа. Читати далі –>
- За інформацією ВМС ЗСУ значну кількість кораблів російського флоту було передислоковано із Севастополя до Новоросійська. Читати далі –>
- В Ірані оголосили про технічну готовність виготовити ядерну бомбу. Читати далі –>
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