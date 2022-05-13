Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічні обстріли у Миколаєві: поранені 5 осіб, пошкоджено міську інфраструктуру та понад 10 багатоповерхівок

Дата публікації
Перегляди
1118
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нічні обстріли у Миколаєві: поранені 5 осіб, пошкоджено міську інфраструктуру та понад 10 багатоповерхівок

Фото: Getty Images

П‘ять об'єктів міської інфраструктури та більше 10 житлових багатоповерхових будинків було пошкоджено внаслідок нічних обстрілів у Миколаєві.

Унаслідок нічних обстрілів у Миколаєві поранені п‘ятеро людей, пошкоджені п‘ять об‘єктів міської інфраструктури та більше 10 житлових багатоповерхових будинків. У різних районах міста через потрапляння боєприпасів та уламків виникали пожежі.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"На місцях цілий день працюють наші комунальники. Вони роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна", - зазначив він.

Сєнкевич інформує, що в об'єктів інфраструктури переважно пошкоджені вікна та покрівлі. На одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі.

Також під обстріли потрапили дві системи очищення води та ємності для води, додав він.

Нагадаємо, що у Миколаївській області відновили водопостачання житлових районів завдяки річковій воді.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація