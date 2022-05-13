Нічні обстріли у Миколаєві: поранені 5 осіб, пошкоджено міську інфраструктуру та понад 10 багатоповерхівок

Нічні обстріли у Миколаєві: поранені 5 осіб, пошкоджено міську інфраструктуру та понад 10 багатоповерхівок

П‘ять об'єктів міської інфраструктури та більше 10 житлових багатоповерхових будинків було пошкоджено внаслідок нічних обстрілів у Миколаєві.

Унаслідок нічних обстрілів у Миколаєві поранені п‘ятеро людей, пошкоджені п‘ять об‘єктів міської інфраструктури та більше 10 житлових багатоповерхових будинків. У різних районах міста через потрапляння боєприпасів та уламків виникали пожежі.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"На місцях цілий день працюють наші комунальники. Вони роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна", - зазначив він.

Сєнкевич інформує, що в об'єктів інфраструктури переважно пошкоджені вікна та покрівлі. На одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі.

Також під обстріли потрапили дві системи очищення води та ємності для води, додав він.

Нагадаємо, що у Миколаївській області відновили водопостачання житлових районів завдяки річковій воді.

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