Нічні обстріли українських міст та знищені об’єкти російських окупантів: головні новини ночі 5 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 5 серпня:
- Російські військові масовано обстріляли житлові райони Харкова. Читати далі –>
- Окупанти завдали удару по місту Нікополь Дніпропетровської області. Читати далі –>
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про наслідки нічного обстрілу російськими військами. Читати далі –>
- Українські ракетно-артилерійські підрозділи атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти. Читати далі –>
- Бронетранспортер російської армії протаранив житловий будинок у селищі Бєлгородської області РФ. Читати далі –>
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