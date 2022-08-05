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Нічні обстріли українських міст та знищені об’єкти російських окупантів: головні новини ночі 5 серпня

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Нічні обстріли українських міст та знищені об’єкти російських окупантів: головні новини ночі 5 серпня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 5 серпня:

  • Російські військові масовано обстріляли житлові райони Харкова. Читати далі –>
  • Окупанти завдали удару по місту Нікополь Дніпропетровської області. Читати далі –>
  • Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про наслідки нічного обстрілу російськими військами. Читати далі –>
  • Українські ракетно-артилерійські підрозділи атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти. Читати далі –>
  • Бронетранспортер російської армії протаранив житловий будинок у селищі Бєлгородської області РФ. Читати далі –>

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