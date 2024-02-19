Третя штурмова бригада опублікувала кадри із нічних рейдів в захоплені росіянами райони Авдіївки Донецької області.

Відео з'явилося на офіційній сторінці Третьої штурмової бригади.

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"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ — бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну. Завдання виконували бійці 4-ї роти 1–го штурмового батальйону бригади", - йдеться у тексті допису.

На кадрах чути постійні черги автоматів.

Нічні рейди в "лігво" ворога в Авдіївці: третя штурмова бригада показала унікальні кадри бою

Нагадаємо, станом на 19 лютого російські окупанти проводять зачистку в Авдіївці і намагаються проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках.

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