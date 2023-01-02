Нічні удари безпілотниками по Києву: Кличко розповів про наслідки ворожої атаки

Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджуються аварійні відключення світла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання.

"Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання", - написав він.

Нагадаємо, іранські безпілотники знову атакували мирні міста України. Над Україною пролітали дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Їх точну кількість поки що не встановлено. Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі.

Спочатку повітряна тривога була оголошена лише у Кіровоградській області. За кілька хвилин також про небезпеку з повітря повідомила влада Запорізької та Дніпропетровської областей.

Згодом під загрозою ворожих обстрілів опинилися ряд інших областей, зокрема і Київ. За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей.

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