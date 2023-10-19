Нічні удари дронами і ракетами різних типів: скільки цілей збила ППО і де є влучання

Від вечора середи, 18 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", ударними безпілотниками “Shahed”, керованими авіаційними і зенітними ракетами. Сили ППО знищили три дрони і одну керовану авіційну ракету Х-59.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що російська армія завдавала ударів від 20:00 18 жовтня до 5:00 19 жовтня. Загалом в ударах по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу.

Окупанти випустили по Україні:

п'ять балістичних ракет "Іскандер М" ;

балістичних ракет ; одну зенітну керовану ракету С-300 ;

зенітну керовану ракету ; одну керовану авіаційну ракету Х-59;

керовану авіаційну ракету одну крилату ракету (тип уточнюється);

(тип уточнюється); дев'ять ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - наголосили у ПС.

Атака російської армії

Пізно ввечері 18 жовтня ПС повідомили про про загрозу атаки дронів для низки областей. Стало відомо, що РФ вдарила "Шахедом" по Сумах. Безпілотник влучив в об’єкт інфраструктури.

Під час тривоги, яка була пов'язана із загрозою авіаційного озброєння, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Зранку в ОВА поінформували, що російські окупанти вдарили ракетою по Павлограду. Через атаку РІ сталися руйнування на інфраструктурному об'єкті. Минулося без жертв.

Також вибухи пролунали у Миколаєві. Внаслідок атаки росіян є ушкодження будинків. Місцеві мешканці не постраждали.

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