Нічні удари по Києву могли бути формою відплати за втрату російського крейсера "Москва" - віцемаршал британської авіації

На думку експерта, остання атака схожа на стратегічне націлювання.

Нічні удари по Києву могли бути формою відплати за втрату російського військового корабля "Москва".

Про це заявив віцемаршал британської авіації Шон Белл в ефірі Sky News.

За його оцінкою, остання атака схожа на стратегічне націлювання.

На всій території України є конкретні цілі, які можуть бути пов'язані з виробництвом ракет або літаків. Шон Белл вважає, що ці цілі були заздалегідь відомі росіянам протягом багатьох років, але вони вирішили націлитись на них саме зараз.

Зазначимо, у ніч проти 15 квітня Росія завдала удару по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар", де виготовляються ракети "Нептун".

Крім того, 16 квітня окупанти вдарили по Києву, вибухи пролунали в двох районах. Внаслідок авіаудару в Дарницькому районі столиці загинула одна людина, також є кілька постраждалих, їх шпиталізували.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу врятували лише 58.

Пізніше у Міністерство оборони США підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

Читайте також: