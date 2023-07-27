Нічні вибухи на Хмельниччині: в ОВА розповіли про атаку РФ

Вночі 27 липня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи. Російська армія атакувала регіон безпілотниками.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була під прицілом ворога. "Шахеди", запущені РФ, були знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької області", - повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Атака на Хмельниччину

Вночі проти 27 липня у Хмельницькій області було оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ повідомляли, що деяким областям на півдні України загрожують ворожі безпілотники.

Вона тривала від 02:07 до 03:24. Під час тривоги на території Хмельницької області працювало ППО. було чутно вибухи.

Також окупанти атакували область ввечері 26 липня ракетами. Тоді представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що було ціллю окупантів на Хмельниччині. Йдеться про місто Старокостянтинів. Там розташований військовий аеродром.

Внаслідок ударів ракетами у населених пунктах зафіксовано падіння уламків ворожих цілей. Зокрема, уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто

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