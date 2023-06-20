Нічні вибухи на Миколаївщині: Кім розповів про атаку окупантів

У ніч проти 20 червня Росія намагалася завдати удару по Миколаївській області. Над регіоном сили ППО збили три ворожі іранські безпілотники.

Про це вранці повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 20 червня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ударні БпЛА "Shahed-131/136", - йдеться у його дописі.

Ситуація в області щодо ворожих обстрілів:

У понеділок, 19 червня, о 13:17 та 17:19 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій та портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також о 16:55 обстріляв населений пункт Куцурубської громади, через що відбулося займання поля з пшеницею. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Масована атака Росії по Україні 20 червня

Нагадаємо, вночі проти 20 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Після цього у низці областей пролунали вибухи. Зокрема, у Запоріжжі, Києві та у Львові. Зранку стало відомо, що окупанти завдали удару по Львівщині. Влучання сталося в об'єкт критичної інфраструктури.

Також сили ППО виявили та знищили навколо Києва майже два десятки ворожих цілей. За даними КМВА, це друга атака іранськими дронами по столиці від початку місяця і перша за останні 18 днів. БпЛА заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.

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