Нічні вибухи на Вінниччині: стали відомі наслідки атаки росіян

Влучання сталося під час повітряної тривоги, яка у регіоні розпочалася вночі.

У Жмеринці на Вінниччині внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових та сім приватних житлових будинків. Побито також шість легкових автівок.

Про це повідомили у ДСНС України.

Постраждали троє людей. Від госпіталізації вони відмовилися. Із квартир загалом евакуювали 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.

"Рятувальники здійснюють аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, що становлять загрозу для перехожих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія вночі проти 26 травня атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Повітряну тривогу оголошували у всіх регіонах країни.

За даними Повітряних сил, ППО збила 12 ракет та 31 ударний дрон.

Читайте також: