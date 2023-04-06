Нічні вибухи у Мелітополі: Федоров повідомив про нові "прильоти" по базі окупантів

У місто було неспокійно.

Вночі, 6 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Нічний жах для окупантів у Мелітополі. У місті зафіксували відразу кілька потужних вибухів. Підгоряє у ворога неабияк. Час здавати дисципліни з бігу?" — написав він.

За попередніми даними, вибухала ворожа база в районі захопленого аеродрому.

Окупанти одразу ж відзвітували про "влучне ППО". А самі відправили в сторону аеродрому "швидкі".

Нагадаємо, 2 квітня у Мелітополі пролунала серія вибухів. Федоров повідомив, що на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

"Пролунали щонайменше 6 вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі. Всі вони пролунали на території мелітопольського депо", - розповів він.

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