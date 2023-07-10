Нічні вибухи у Миколаєві: влада повідомила про влучання балістикою

У ніч проти 10 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Вранці влада повідомила, що Росія атакувала один із районів міста. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М".

Про це інформують міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник ОВА Віталій Кім.

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За словами мера міста, наразі відповідні служби оглядають район, який потрапив під обстріл. Як він зазначив, пошкоджень у житлових будинках наразі не виявили.

"10 липня близько 01:00 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М", - сказано у дописі голови ОВА.

Станом на 8 ранку усі деталі атаки встановлються.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня Повітряні Сили України попередили мешканців півдня та сходу про загрозу удару. Після цього у Миколаєві пролунали вибухи, поінформували ЗМІ. Офіційних коментарів не було. Перед тим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про пуски С-300.

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