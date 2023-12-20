Нічні вибухи в Криму: вражено Центр далекого космічного зв'язку ВКС РФ — ЗМІ

За попередньою інформацією, атаку було здійснено безпілотниками та, ймовірно, ракетами Storm Shadow.

Вибухи, які лунали проти ночі 20 грудня у тимчасово окупованому Криму, були наслідком атаки безпілотників та далекобійних ракет. Ударів з повітря було завдано по військових об’єктах окупаційної армії, зокрема по території Центру далекого космічного зв'язку ВКС РФ.

Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

У повідомленні йдеться, що перша атака була близько 4 години ранку - як мінімум 3 прильоти зафіксовано на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське в Алушті.

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“Попередньо атака була здійснена з БПЛА. Одного службовця ПУ ФСБ поранено, пошкоджено антену супутникового зв'язку”, - повідомляють джерела видання.

Близько 5 години ранку, ймовірно, ракети Storm Shadow атакували Центр далекого космічного зв'язку ВКС РФ в селі Вітіно Сакського району. Повна його назва - 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ (в/ч 81415).

“По території центру було зафіксовано щонайменше 2 прильоти, пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає”, - повідомили джерела.

Нагадаємо, раніше, 16 грудня, російські окупанти заявили, що Крим знову намагалися атакувати БпЛА, але атаку нібито було відбито.

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