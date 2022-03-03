Нічний авіаудар в Києві: у Мережі показали наслідки вибуху біля залізничного вокзалу (фото, відео)

Нічний авіаудар в Києві: у Мережі показали наслідки вибуху біля залізничного вокзалу (фото, відео)

Українські ППО відбили нічні атаки на Київ.

У Києві 2 березня в районі Південного залізничного вокзалу українська система ППО збила крилату ракету російських військових, яка, мовляв, була "випущена в один з центрів управління Міноброни". А уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу.

Наслідки вибуху у районі Київського залізничного вокзалу станом на ранок 3 березня показали у Мережі.

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"Постраждала транспортна інфраструктура. Повалили автомати, де можна було поповнити картки для проїзду у громадському транспорті. Постраждали турнікети. Вікна в касах цілі. Напроти в будівлі всі вікна вибиті", - каже автор на першому відео.

Коментуючи друге відео, автор пояснює, що це наслідки ворожого авіаудару по Центральному залізничному вокзалу, де було пробило теплотрасу.

"Вода парує, чути звук. Не видно сам пробій, оскільки температура низька. Напроти в будівлі вибито вікна", - каже чоловік.