Нічний наліт "Шахедів": Гуменюк розповіла деталі про атаку

Російські війська в ніч проти 12 лютого запустили безпілотники типу "Шахед" у напрямку Миколаївщини та Вінниччини. Влучань немає, однак уламки збитих дронів наробили лиха.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону 12 лютого.

Нічна атака дронами 12 лютого

За словами Гуменюк, уночі Сили оборони півдня працювали над протидією ворожій дроновій атаці, яка вже стає абсолютно традиційною для кожної ночі.

Також читайте Ворог обстріляв Павлоград: міський голова повідомив про наслідки

"Ворог знов спрямовував безпілотні літальні апарати типу "Шахед" в напрямку Миколаївщини, Вінниччини – саме там працювала протиповітряна оборона. Працювали результативно – 4 дрони збиті над Миколаївщиною, 1 – над Вінниччиною. Влучань не допущено", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Водночас вона повідомила, що уламки збитих дронів теж здатні спричиняти неприємності і руйнування. Цього разу на території інфраструктурного об'єкту, де впали уламки, виникла пожежа, але її оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Окупанти застосовують різні модифікації дронів

"Загальна ситуація залишається такою ж напруженою. Крім дронів типу "Шахед" ворог активно продовжує використовувати інші модифікації дронів. Зокрема, в нашій зоні відповідальності ми нарахували 54 дрони типу FPV, 5 "Ланцетів" і понад 30 інших літальних апаратів, які скидали осколкові боєприпаси", – розповіла Гуменюк.

Зокрема, 11 лютого повідомлялося про достатньо масовану атаку по Бериславу на Херсонщині. Там фактично в середмісті окупанти скинули шість боєприпасів.

"Тобто терор мирного населення ворог продовжує різними способами", – зазначила представниця захисників півдня.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 12 лютого атакували Україну дронами-камікадзе, випустивши 17 БПЛА, а також три ракети. Сили ППО збили майже всі ворожі безпілотники.

Читайте також: